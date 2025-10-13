◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都・芝１４００メートル、良）１着馬にマイルＣＳ（１１月２３日、京都）の優先出走権が与えられる伝統のＧ２は１８頭立てで争われ、５番人気で菅原明良騎手騎乗のオフトレイル（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）が、２０２４年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞以来となる重賞２勝目をマークした。勝ち時計は、２０１５年（ウリウリ）を０秒１上回る１分１８秒９のレコード。２着は