安徽省蕪湖市の市街地を走行するモノレール。（資料写真、蕪湖＝新華社配信）【新華社北京10月13日】中国交通運輸部は13日、9月末時点で31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団の54都市で地下鉄やモノレールなど都市軌道交通路線333本が営業しており、月間運行本数が364万本だったと発表した。営業距離は1万1330.5キロで、うち新規営業距離は119.8キロとなった。9月の旅客輸送量は26億9千万人で、前月比1億9千万人（6.6％）