ブラジル戦に向け、最終調整する日本代表＝味の素スタジアムサッカー日本代表は14日午後7時30分から東京・味の素スタジアムでブラジル代表との国際親善試合に臨む。2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に向け、5度のW杯制覇を誇る「王国」との貴重な強化の場となる。13日は試合会場で最終調整した。森保監督は記者会見し「ブラジルに初勝利したい気持ちだし、できるだけの選手がいる。結果にこだわって勝利を目指して