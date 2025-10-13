¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ØPMC 10th Anniversary Liv¡Ù¤ò12·î¤ËÂçºå¡¢2026Ç¯1·î¤ËÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¡¢Ìë¤Î¹âÍÈ¤È´¶½ý¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤·¤¿¡ØNIGHT FLOW¡Ù¥ì¥Ó¥åー¡Ë 12·î5Æü¤Ë¤ÏÂçºå Yogibo META VALLEY¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤âÄ¹Ç¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤­¤¿group_inou¤È¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î24Æü¤Ë¤ÏÅìµþ Zepp Shinjuku(TOKYO)¤Ë¤Æ¡¢