日本のAV女優たちが韓国で良くも悪くも存在感を示している。最近、日本のAV女優・小倉由菜が韓国のファッションブランド「安全地帯コリア（Safe Zone Korea）」のミューズに抜擢された。【写真】“石原さとみ”似のDJ SODA、豊満Body披露！韓国で人気のAV女優たち小倉由菜は2017年12月にAV女優としてデビュー。その後、2019年3月にYouTubeチャンネルを開設し、昨年には「オグオグ」という名前の新しいYouTubeチャンネルをスタート