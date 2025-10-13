【家電コンサルのお得な話・269】 赤地に白い十字とハートが描かれた「ヘルプマーク」をご存知だろうか。前回、「マイナ救急」を取り上げた際に関連して簡単に触れたが、今回、改めてヘルプマークの意義と課題について考えてみたい。●デジタル時代にこそ必要な“人の気づき”必要に応じて配慮をヘルプマークとは、自治体が発行する赤地に白い十字とハートが描かれた小さなタグのことである。外見からはわかりにくい障がいや病