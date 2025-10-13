13Æü¡¢»³·Á¸©Âç¹¾Ä®¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÀàÅð¡ÊËü°ú¤­¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¹¾Ä®¸¶ÅÄ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê57¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢13Æü¤Î¸á¸å2»þ3Ê¬¤´¤íÂç¹¾Ä®º¸Âô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê1¸Ä¤òÅð¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ë¤´¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤Ï159±ß¤Ç¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤ÇÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£