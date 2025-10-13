º£²ó¤Ï¥¹ー¥Ñー¤Ç¥ì¥¸¥Ñー¥È¤ò»Ï¤á¤¿Í§¿Í¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡ª¡×¥ì¥¸¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃËÀ­µÒ¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿ Å¹Ä¹¤¬µ£Á³¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À­¥Ñー¥È¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍ­Ì¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ