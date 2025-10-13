Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤ÎÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥Þ¥Ì¥ë¥Í¥³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢10·î13Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥Ì¥ë¥Í¥³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢3É¤¤È¤â¥ª¥¹¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÌÓÊÂ¤ß¤Ë´Ý¤¤´é¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¡¢Åì»³¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ô°é°÷¤¬¹Í¤¨¤¿3¤Ä¤Î°Æ¤«¤é¡¢ÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áí¿ô1Ëü4000¤òÄ¶¤¨¤ëÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¿®Ä¹¡×¡Ö½¨µÈ¡×¡Ö²È