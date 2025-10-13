お笑い芸人のバカリズムと俳優の齋藤飛鳥が13・14日の深夜24時30分から2夜連続で放送する『バカリズムのワンカット紀行2』に出演する。【番組カット】秋らしい色合いのチェック柄衣装を着こなした齋藤飛鳥テレビ東京は、2020年まで3年半、BSテレ東で放送していた『バカリズムの30分ワンカット紀行』をパワーアップして地上波で復活。緻密に計算された台本をもとに、街の人たちが出演者となりワンカット撮影で街の魅力を伝える