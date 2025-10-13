ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÂè5½µ¤Î2²óÀï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÀÂç¤ÏË¡Âç¤Ë3¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢³«Ëë6Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤È¤·¤¿¡£ÌÀÂç¤Ï¼¡½µ¤ÎÁáÂçÀï¤ËÏ¢¾¡¤¹¤ë¤È5µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£Î©Âç¤ÏÅìÂç¤Ë6¡½5¤ÇÏ¢¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ2¡£ÌÀÂç¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó¤Ë¡¢ºç¸¶¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Î©Âç¤Ï5¡½5¤Î±äÄ¹½½²ó¤Ë¡¢ÂåÂÇËÌÅÄÂç¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£