今後はケーブルの長尺化などが課題に鉄道総合技術研究所、伊豆箱根鉄道、JR東日本は2025年10月9日、鉄道営業線に設置していた「超電導き電システム」の実証実験結果を発表しました。 【スゴイ！】これが「超電導き電システム」です（画像）「超電導き電システム」とは、電車の走行に必要な電力をき電線などに供給する際、一定温度以下で電気抵抗がゼロとなる“超電導現象”を利用し、超電導ケーブルによる送電を行う仕組みです