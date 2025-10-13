ブリュワーズはドジャースにとって手強い相手となりそうだ(C)Getty Imagesドジャースとブリュワーズのリーグ優勝決定シリーズが現地時間10月13日に開幕する。米メディア『EssentiallySports』は、今回の対戦について「両チームとも素晴らしい実力を持っているが、大きな違いがある。ドジャースはショウヘイ・オオタニ、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンといったスター選手を擁し、史上最高額の選手層を誇っている」と、