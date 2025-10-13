「万博おばあちゃん」として知られる愛知県瀬戸市の山田外美代さんが１３日、大阪・関西万博を訪れ、４月１３日の開幕日から全１８４日の「皆勤賞」を達成した。万博会場近くにマンションを借りた山田さんは、半年分のＩＣＯＣＡ定期券を購入し来場。４月１２日に購入したため、１日不足する１０月１２日までの有効期限も大切な思い出の一枚となった。半年間を振り返り、５月１１日の「万博大屋根リング世界最大マーチングバン