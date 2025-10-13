◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン女子第１日（１３日、大阪・モリタテニスセンターうつぼ）シングルス１回戦で、８日にプロに転向したばかりのジュニア世界女王、園部八奏（わかな、ＩＭＧ）は、厳しいプロデビュー戦になった。４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）を相手に、０−６、４−６の１時間１６分でストレート負けを喫した。園部は「ファーストセットはすごい緊張していて