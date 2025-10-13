天皇陛下は大阪・関西万博の期間中、視察のため来日した大統領や王族らを皇居・御所に招いて友好親善を深められた。宮内庁によると、４月９日のオマーン王族を手始めに、会見は２１か国の賓客に上り、親交の深いデンマークやスウェーデン、オランダなど計７か国の国王や皇太子らとは、皇后さま、長女愛子さまも交えて夕食やお茶を共にされた。側近によると、陛下はいずれの懇談でも、万博への来訪に感謝を伝えられた。話題は