ボクシングのＷＢＣ・ＩＢＦ統一バンタム級王座を返上した中谷潤人（２７＝Ｍ・Ｔ）が１３日、神奈川・相模原市内で１１日から３日間行う走り込み合宿を公開。９日に放送されたＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」では、中谷のファンという人気俳優の妻夫木聡と共演して感激される一幕があり、さらなるファン層拡大に意欲を示した。妻夫木は後日にＳＮＳ上に中谷とのツーショットとともに「憧れの中谷潤人様好