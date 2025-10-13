「いじめによる心の傷は成長しても残り続け、一生苦しむことも多々あります。不可解な行動の源流を辿ると、いじめということもあるのです」とは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。2025年の『令和6年中における自殺の状況』（厚生労働省）によると、2024年は1077人が命を自ら絶っていた。中でも小中高生は過去最多の529人だ