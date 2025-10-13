静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う市議会議員選挙が12日告示され、30人が立候補しました。このうち1人の新人候補の応援に田久保市長が駆け付けました。（伊藤薫平 キャスター）「初めての解散によって行われることになった異例の選挙戦。いよいよ一週間の戦いが始まります。」伊東市議選に立候補したのは定数20に対し前職18人、新人12人のあわせて30人です。田久保市政を継続するか否かが最大の争点と