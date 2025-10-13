「総菜の品ぞろえが多い」「お魚がおいしいから毎日来ます」「なかなか買えないものが買える」などと利用客が絶賛。買い物は“まるで宝探し!?”静岡の超ローカルスーパー「スーパーカネハチ」の魅力に迫ります。元々は醤油の行商から始まり、その後、吉田町にスーパーをオープンさせ、2025年で創業76年となる「スーパーカネハチ」。その後、島田市や牧之原市にも拡大