元女子ゴルファーの鈴木愛佳子（２５）が１３日、インスタグラムを更新。ゴルフウェアのモデル役として、「秋冬ウェア」を紹介した。鈴木はゴルフブランド「アダバットストリーム」の帽子、水色のパーカー、クリーム色のミニスカートを着用。「本当に生地が良く着心地最高可愛い水色メンズもおしゃれでカップルや夫婦でお揃いもお勧めだよ」と記した。フォロワーからは「素敵なウェアですね」、「顔ちっちゃ！」、「息