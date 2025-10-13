Ä«¤Î½»Âð¤ËÃË¤¬¿¯Æþ¡£½Ð¤¯¤ï¤·¤¿½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¤Î½»Âð¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤­¤¿ÃË¤ÈÈ­¹ç¤ï¤»¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÆ¬¤òÂÇ¤Á·Ú½ý¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï20Âå¤«¤é40Âå¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸½¾ì¤Î½»Âð¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï½»µï¿¯Æþ¤È½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£