東京・原宿にある「ちいかわベーカリー」は、10月14日（火）から11月3日（月)までの間、秋限定の新商品を発売する。発売に先駆け、新商品のラインナップが公開されると、SNSでは「かわいすぎる」「食べるのがもったいないぐらい可愛い」「ドリンクも新フレーバーも楽しみ」「こんなかわいいの出るって聞いてないよ〜」など発売前から多くの反響が集まった。【写真】黒猫姿のハチワレ＆うさぎもかわいすぎる！新商品一覧■秋の