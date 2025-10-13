いよいよ15日にクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）が始まります。パ・リーグ連覇を飾ったソフトバンクは、2年連続の日本シリーズ進出へ意気込んでいます。今回の「もっとホークス」では現在のCSが始まった2007年以降のファイナルSにまつわる記録について、ソフトバンクに関するものを中心にいろいろ取り上げてみました。 ソフトバンクは過去のCSでファイナルSに12度出場し、12球団最多の8度日本シリー