マイルCSの前哨戦「第68回スワンS」が13日、京都競馬場で行われた。12番人気の伏兵ワイドラトゥール（牝4＝藤原）が中団のイン追走から直線で進路を探すように運び、勝ったオフトレイルとは首差の2着に食い込んだ。北村友は「レース前の雰囲気が良く、落ち着いていた。ロスなく運べたし京都芝千四は条件的に一番合う」とジャッジ。3月の愛知杯に続く重賞制覇はならなかったが、過去2勝を挙げた相性のいいコースで波乱を演出し