3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î13Æü¡¢³ÆÃÏ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¾å¤ê¤òÃæ¿´¤Ë½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þÈ¾¸½ºß¡¢³ÆÃÏ¤Î¼ç¤Ê½ÂÂÚ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾å¤ê¤Ç¡¢´Ø±ÛÆ»¡¦Àî±Û¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤òÀèÆ¬¤Ë34km¡¢Ãæ±ûÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ë¤òÀèÆ¬¤Ë21km¡¢¾ïÈØÆ»¡¦»°¶¿¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀèÆ¬¤Ë18km¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÂÂÚ¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£