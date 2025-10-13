食道がんを公表し、闘病中のため芸能活動を休止しているお笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（63）が12日、約9カ月ぶりにXを更新。ファンに向けてメッセージをつづった。【映像】石橋貴明の病状を伝えた娘・石橋穂乃香この日、北海道・札幌のコミュニティー放送局「ラジオカロスサッポロ」が特別番組『とんねるずのおかげです！』を放送し、YouTubeでも生配信したことを受けて、石橋は「ラジオカロスサッポロ！楽しくYouTube