¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉRADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡Ê40¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤ËVTR¤Ç½Ð±é¡£¤Û¤Ü¡ÈÆ±À³¡É¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬½Ð±é¤·¶Ã¤¤¤¿¡£¥ê¥â¡¼¥ÈÃæ·Ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥­¡¼¡Ê61¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡Ä¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤®¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÏÌîÅÄ¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¥Ô¥¨¥¿¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡È½÷»Ò²ñ¡É¤È¾Î¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¹ç¤¦Ãç¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌîÅÄ¤Ï¡Ö