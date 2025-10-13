フリーアナウンサーの辛坊治郎氏（69）が13日、閉幕日を迎えた大阪・関西万博を総括した。辛坊氏はパーソナリティーを務めるニッポン放送「辛坊治郎ズームそこまで言うか！」で閉幕日の模様を放送。会場について「人の流れのコントロールができてる。9月末に比べると今日は明らかに空いてますね」と語った。70年大阪万博にも参加し、万博愛を公言する辛坊氏は、魅力や見どころの発信はもちろん、愛するがゆえの苦言も呈し続け