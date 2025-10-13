新日本プロレス１３日の両国国技館大会で、?荒武者?後藤洋央紀（４６）が約３か月半ぶりに復帰を果たした。後藤は６月愛知大会でザック・セイバーＪｒ．に敗れ、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王座から陥落。同戦で右肘を負傷したことで出場が決まっていた真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」も欠場を余儀なくされた。この日の復帰戦ではＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＹＯＨと組んで大岩陵平、ハートリー・ジャクソン、藤田晃生組と対戦した