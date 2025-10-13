新日本プロレス１３日の両国国技館大会でスターダムの朱里（３６）がＩＷＧＰ女子王者のＳａｒｅｅｅ（２９）を破り第６代王者に返り咲いた。雪辱を果たした。朱里は６月のスターダム代々木大会で宿敵・Ｓａｒｅｅｅに敗れ同王座から陥落し、７月から負傷箇所治療という理由で欠場。９月２７日の後楽園大会で復帰すると、同王座へ挑戦を表明しこの日の一騎打ちが決定した。試合は両者一歩も譲らぬ大熱戦となった。朱里はＳａ