ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー£±¥«·îÊª¤Î¼ûÍ×¹â¤Þ¤ë¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£°¡¥£²¡ó USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.636.757.876.79 1MO10.207.148.457.20 3MO9.716.928.377.39 6MO9.727.018.617.58 9MO9.737.108.797.77 1YR9.737.198.907.89 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.138.717.12