先週10日、自民党と公明党との連立は26年の歴史に終止符が打たれました。”高市首相”誕生が不透明になるなか、野党各党の動きは？また県内にも波紋が広がっています。（公明党・斉藤鉄夫 代表）「自公連立政権については一旦、白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとしたいと思います。」（自民党・高市早苗 総裁）「一方的に連立政権からの離脱を伝えられました。」日本の政治が大きく動いた10日金曜日。自民党と公明党