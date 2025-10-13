◇W杯欧州予選フェロー諸島2―1チェコ（2025年10月12日フェロー諸島・トースハウン）FIFAランキング136位で人口5万5000人のフェロー諸島がホームで同39位のチェコに2―1で競り勝った。堅守でピンチでしのぐと、後半22分にカウンターからMFソーレンセンが先制点。同33分に同点に追いつかれたが、同35分から途中出場したMFアグナルソンが1分後にこぼれ球を蹴り込んで勝ち越し、シュート数6―16の一戦を制した。L組は6試合