世界の鉄道界を代表するデザインコンペ「ブルネル賞」の表彰セレモニーが先月、イギリス・ロンドンで開かれ、日本からは優秀賞と奨励賞をあわせて13件が受賞した。ブルネル賞のイギリスの鉄道技術者、I.K. ブルネルに由来。1985年創設で、世界約20カ国の鉄道デザイナーが参加する国際グループが選考する。「駅舎」、「工業デザイン・グラフィック・芸術」、「技術インフラと環境」、「車両」の４分野で優秀賞と奨励賞を表彰する。