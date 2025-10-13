Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3が9月25日より配信されている。シーズン2は、特に最終話で精神世界を大胆な映像で表現したことで、作品全体に対し「生きるということ」について力強いテーマを描くことに成功した。「今際の国」が何なのか、なぜ彼らはそこに行き着いてしまったのか、そこでの旅路で登場人物が得た気づきと成長。それによって本作は“デスゲームもの”にとどまらない