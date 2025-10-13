ABEMAは、サンスターグループ（以下、サンスター）のオーラルビューティーケアブランド「Ora²（オーラツー）」と、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）がタイアップしたオリジナルWeb CMを放映中だ。 （関連：【写真】「キュンキュンする」“甘酸っぱい恋”姿を見せた今日好きメンバー・田仲埜