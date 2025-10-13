ブラジル代表のMFブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)が13日、キリンチャレンジカップ・日本代表戦の前日会見を行い、過去11勝2分の日本戦に向けて「この無敗記録は続けさせていただきたい。日本には素晴らしい選手がいて、非常に素晴らしいチームだがスペースを与えず、我々がコントロールしたい」と述べつつ、「韓国戦と同じ内容にしたい」と5-0で勝利した10日の韓国戦に続く完勝を宣言した。27歳のブルーノは2023年9月