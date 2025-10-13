2025年は大暴れ！参戦2年目の注目チーム D’station Racingは、アミューズメント施設の「D’station」などを展開するNEXUSグループを母体とするチームだ。近年はWEC（世界耐久選手権）など海外レースを主体に活動していたが、昨年4年ぶりにGT300にカムバックした。 使用している車両は、アストンマーティンの新型ヴァンテージGT3 EVO。彼らは復帰初年度から非常に高い戦闘力を発揮しており、昨年は1勝を記録してランキング4