ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は13日、4日間の予選が終了した。14日の5日目は10〜12Rで準優勝戦が行われる。小芦るり華（28＝佐賀）が2日目からオール3連対をキープと好調。4日目のハイライトは前半の3R。コンマ04のスタートからイン先マイ。2コース田口節子が道中猛追も、2周1マークで豪快に握って振り切り白星。後半9Rでは手堅く3着にまとめ、しっかり予選突破を決めた。相棒の35号機はパワフ