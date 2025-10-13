俳優の草〓剛（51）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。テーマパーク感覚で通う場所を明かした。最高の休日の過ごし方として、テーマパーク感覚で月2回、歯医者に通うことを明かした。「歯医者が好きで。歯医者、かっこ良くないですか？」と話すと、笑いが起きた。「歯のクリーニングとか行くの好きで。椅子とかコックピットとか乗ってる感じがして。機材とか…いろいろなの使ってやるでしょ？」