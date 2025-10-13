サッカーブラジル代表ＭＦブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）とアンチェロッティ監督が１３日、日本との国際親善試合（１４日、味スタ）の前日会見に出席した。ギマランイスは日本代表ＭＦ三笘薫（ブライトン）やＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）もプレーするプレミアリーグで活躍。日本選手の印象を「非常にレベルの高い選手たちだと思う。南野（拓実）もリバプールにいたし（レアル・ソシエダードの）久保（建英）も