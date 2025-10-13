スタートは寸又峡温泉から寸又峡温泉入口のバス停。かつてこの地を走っていた森林鉄道のトロッコ列車が展示されている夢のつり橋に行くは、まず玄関口となる寸又峡温泉に向かいます。車でアクセスする場合は、新東名高速道路島田金谷ICから1時間30分程度。寸又峡温泉手前の県道77号線は、道幅が狭く、車のすれ違いが困難な場所が複数あります。そのため渋滞が発生することがあり、混雑時には交互通行が実施されます。公共交通機関