韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）が１３日、Ｋアリーナ横浜でＺＯＺＯＴＯＷＮ２０周年記念「ＺＯＺＯＦＥＳ」の取材会に登場した。同イベントはＺＯＺＯＴＯＷＮが誕生した２００４年と現在をつなぐ「Ｙ２Ｋ」をテーマに開催する、ファッションと音楽が交差するイベント。ＳＡＫＵＲＡ（宮脇咲良）は「２０周年を記念するイベントに参加することができて、とてもうれしい。私た