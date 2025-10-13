「誕生前夜」に行われた回送作戦北海道の北見市から路線バスで南下すること約1時間半、陸別町へと入ります。町はかつて酪農と林業が主産業でした。冬季には氷点下30度前後まで気温が下がり、その過酷な環境を活かした「しばれフェスティバル」や、天文ファンを魅了する町営天文台、ラリー世界選手権も開催されます。様々なイベントがある町に2008年に開業したのが「りくべつ鉄道」です。【廃線だけど現役！】りくべつ鉄道の列車