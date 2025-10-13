JR大阪駅西口から徒歩すぐの紅茶専門店「HARNEY ＆ SONS Tea Salon KITTE大阪店」があるのは、2024年夏に開業した商業施設「KITTE大阪」の1階。JR大阪駅西口から歩いてすぐという好立地で、ショッピングや観光の合間にも立ち寄りやすいのが魅力です。ニューヨーク発のティーブランド「HARNEY ＆ SONS」の国内店舗のなかでも、ティーサロンを併設するのは、このKITTE大阪店だけ。「HARNEY ＆ SONS」の紅茶と料理やスイーツのペアリ