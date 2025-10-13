国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「立憲との党首会談には応じます」として、首相指名選挙をめぐり立憲民主党の野田佳彦代表（68）が呼びかけていた党首会談に応じる意向を示した。 【写真】そんなことってある!?万博会場で玉木氏と維新・藤田共同代表がバッタリ会う 玉木氏は同日未明のXで、立民の安住淳幹事長（63）が首相指名選挙で玉木氏の名前を挙げる可能性を示唆し、野