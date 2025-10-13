SEVENTEENの弟分で韓国の6人組ボーイグループ「TWS」（トゥアス）が13日、ソウル市内でメディアショーケースを行い、4thミニアルバム「play hard」の収録曲をパフォーマンスした。ショーケースの模様はオンラインでも配信された。最新ミニアルバムについてSHINYU（21）は、「42（サイ＝ファンネーム）の皆さんといい思い出を作れると思うと、ときめいています。今までの魅力を全部お見せできると思います」と話した。KYUGMIN（18）