¸¤¤È¤ÎÆ±µï¤¬ÉÔ¸þ¤­¤ÊÆ°Êª 1.Ä»Îà ¥¤¥ó¥³¤äÊ¸Ä»¤Ê¤É¤ÎÄ»Îà¤Ï¡¢¸¤¤È¤ÎÆ±µï¤¬ÉÔ¸þ¤­¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¹¡£ ¸¤¤Ë¤ÏÄ»ÎÄ¸¤¤È¤¤¤¦»ÈÌò¸¤¤¬¤ª¤ê¡¢Ä»ÎÄ¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸¤¼ï¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¤ä¥»¥Ã¥¿ー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥ëー¥×¤Î¸¤¤Ç¤¹¡£ Ä»¤Î±©¤Ð¤¿¤¯Æ°¤­¤¬¸¤¤ÎËÜÇ½¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä»¤ÎÆ°¤­¤¬¸¤¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¹¶·âÀ­¤ò¹â¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ 2.à¨ÃîÎà ¥È¥«¥²¤ä¥Ø¥Ó¤Ê¤É¤Îà¨ÃîÎà¤Ï¡¢¸¤¤È¤ÎÆ±µï¤¬ÉÔ¸þ¤­¤ÊÆ°