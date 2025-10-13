仕事熱心で高い目標に向かって邁進できるのに、トレーニングが続かない人がいる。その原因は何か。フィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一さんは「高い目標を掲げることが、挫折の原因だ。正しい目標設定ができれば、体づくりをとことん追求できる」という――。※本稿は、中野ジェームズ修一『成功も挫折も人格がすべて痩せる！パーソナリティトレーニング』（小学館クリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iSto